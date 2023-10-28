Студенческие игры ГТО пройдут в ПсковГУ в ноябре
Студенческие игры ГТО состоятся в Псковском государственном университете 14 ноября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.
Мероприятие пройдёт в рамках проекта «Студенческие игры ГТО», реализуемого в ПсковГУ благодаря грантовой поддержке Росмолодёжи.
«В играх смогут принять участие студенты вуза очной формы обучения, имеющие допуск к занятиям физической культурой», – сообщил заведующий кафедрой Артём Момент.
Проект «Студенческие игры ГТО» направлен на вовлечение студенческого сообщества ПсковГУ в системные занятия физкультурой, привитие ребятам принципов ЗОЖ и создание спортивного медиаотряда вуза, который позволит реализоваться творческим амбициям студенческого спортактива.
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