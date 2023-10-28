Ребёнок пострадал в ДТП с участием лося в Гдовском районе

14:01, 28 октября 2023, ПАИ

Автомобиль врезался в лося в Гдовском районе на 62-м километре трассы Псков – Гдов – Сланцы в ночь с 27 на 28 октября, сообщается в телеграм-канале «ПАИ Псковская сводка».



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









В результате ДТП пострадали два человека – 37-летний водитель и семилетний ребёнок. Помощь оказана на месте. От госпитализации они отказались.

На месте работали бригада скорой помощи, ПСО Гдовского района, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.