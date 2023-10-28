Двухлетний ребёнок погиб при пожаре в Санкт-Петербурге
Двухлетний ребёнок и женщина погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС.
«Трагедией закончился пожар, вспыхнувший этим утром в поселке Сергиево Красносельского района. На улице Кирова сгорел частный дом. В огне погибли женщина и двухлетний малыш. Серьезные ожоги тела получил мужчина, он госпитализирован», — говорится в сообщении.
Разбираться в причинах пожара будут дознаватели.
Обстоятельства пожара также устанавливает прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.
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