Двухлетний ребёнок погиб при пожаре в Санкт-Петербурге

15:29, 28 октября 2023, ПАИ

Двухлетний ребёнок и женщина погибли при пожаре в частном доме в Красносельском районе Санкт-Петербурга, пострадал мужчина, сообщает городское ГУМЧС.

«Трагедией закончился пожар, вспыхнувший этим утром в поселке Сергиево Красносельского района. На улице Кирова сгорел частный дом. В огне погибли женщина и двухлетний малыш. Серьезные ожоги тела получил мужчина, он госпитализирован», — говорится в сообщении.

Разбираться в причинах пожара будут дознаватели.

Обстоятельства пожара также устанавливает прокуратура Красносельского района Санкт-Петербурга.

