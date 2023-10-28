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Общество

Министерство здравоохранения хочет снять с врачей немедицинские функции

Министерство здравоохранения готовит проект увеличения производительности труда медиков. Один из блоков включает в себя снятия с врачей функций, не связанных с медицинской деятельностью, для увеличения времени приёма пациентов, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

«Безусловно, сейчас один из серьёзных проектов – это в том числе увеличение производительности труда. Оно касается многих разделов, но один из блоков – это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры, которыми должны заниматься кол-центры, информационные специалисты. Поэтому для того, чтобы медицина стала более доступной, не только увеличивается штатная численность, но в том числе происходит и оптимизация определённых процессов, перевод непрофильной активности медицинского работника другому персоналу. Это серьёзный большой проект, который позволяет врачу больше уделять внимание пациенту», – сказал Мурашко.

На примере медучреждений Адыгеи министр добавил, что на минимизацию потери времени медицинских сотрудников также влияет внедрение информационных систем, а также системы «Проектный офис», то есть правильная организация регистратур, маршрутов пациентов, внутреннего устройства кабинетов. Такие решения позволяют выделить дополнительное время для приёма пациентов, считает Мурашко.

По его словам, на данный момент фиксируется большой приток как молодых специалистов амбулаторно-поликлинического звена, так и сотрудников стационаров, а также специалистов узких направлений.
 

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