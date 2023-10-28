Лёгкий снег выпадет в Псковской области 29 октября
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Ночью пройдёт небольшой снег, на дорогах местами гололедица.
День пройдёт без существенных осадков. Ночью будет дуть слабый западный ветер, днём – южный умеренный ветер.
Температура по области составит ночью от -5 до 0 градусов, днём – от 0 до +3 градусов.
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