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Общество

Лёгкий снег выпадет в Псковской области 29 октября

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области 29 октября. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.

Фото: ПАИ

Ночью пройдёт небольшой снег, на дорогах местами гололедица.

День пройдёт без существенных осадков. Ночью будет дуть слабый западный ветер, днём – южный умеренный ветер.

Температура по области составит ночью от -5 до 0 градусов, днём – от 0 до +3 градусов.

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