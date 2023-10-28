Краснокнижного орла с поломанным крылом спасли в Астраханской области

17:15, 28 октября 2023, ПАИ

Краснокнижного степного орла спасли в Астраханской области. У него поломано крыло, сейчас птица находится в местном зоопарке, сообщила руководитель Росприроднадзора Светлана Радионова в телеграм-канале.

«Раненую редкую птицу обнаружил житель села Тальниковка Астраханской области. Он обратился к сотрудникам службы, которые совместно с ветеринарами выехали на место», — написала Светлана Родионова.

При осмотре животного выяснилось, что это краснокнижный степной орел, у которого серьёзно повреждено крыло. Специалисты решили изъять птицу из дикой природы. Ей провели все необходимые обследования, в том числе рентген, который показал перелом левого крыла.

«Сейчас представитель одного из самых крупных видов пернатых хищников нашей фауны (размах его крыльев достигает трёх метров) находится на передержке в зоопарке центра семейного отдыха «Баба Фрося». Из-за тяжести травмы выпустить краснокнижника на волю можно будет только после проведения комплексного обследования и получения положительного заключения ветеринарного врача», — добавила Светлана Радионова.

