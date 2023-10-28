Великолучанин взял бронзу на первенстве Санкт-Петербурга по самбо среди юниоров

18:58, 28 октября 2023, ПАИ

Студент ВЛГАФК Даниил Розмыслов стал бронзовым призёром первенства Санкт-Петербурга по самбо среди юниорок и юниоров до 24 лет. Об этом пишет Luki-News со ссылкой на Академию физической культуры и спорта.

Первокурсник занял третье место в весовой категории до 79 килограммов в самбо среди юниоров.

Соревнования проходили 22 октября в Санкт-Петербурге в физкультурно-оздоровительном комплексе «Газпрома» в рамках регионального проекта «Спорт – норма жизни».



