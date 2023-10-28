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Культура

В Псковской области создали мастерскую по реставрации фрагментов монументальной живописи

Первую в Псковской области мастерскую по реставрации фрагментов монументальной живописи создали сотрудники Псковского музея-заповедника. Благодаря появлению лаборатории в Пскове началась работа по реставрации фресок церкви Воскресения Иисуса Христа XIV века. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий гендиректора музея Светлану Мельникову.

Сообщается, что на данный момент основная работа ведётся над изучением и восстановлением фресковой живописи конца XIV века из храма Довмонтова города Псковского кремля.  Эксперты пытаются восстановить фресковую живопись церкви Воскресения Иисуса Христа XIV века. Фрагменты фресок этого храма были обнаружены в 1945 году в ходе экспедиции Института истории материальной культуры, а затем в 1959 году при раскопках, которые проводили специалисты «Эрмитажа». На протяжении длительного времени материалы хранились в 30 специализированных ящиках в фондах Псковского музея. Появление мастерской даёт возможность реставрации таких артефактов. 

«Сейчас разобранные кусочки руинированной настенной живописи хранятся в мастерской. Специалисты расчищают их и обрабатывают водно-спиртовым раствором. В процессе работы фрагменты нимбов, букв, одежд, фона и личного письма подбираются как пазлы и соединяются по местам изломов специальным клеем», – отметили в Псковском музее-заповеднике.

По словам Светланы Мельниковой, в фондах Псковского музея-заповедника хранятся фрагменты так называемой стенописи из церкви Рождества Иисуса Христа XIV века.

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