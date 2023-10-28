Псковская филармония стала номинантом международной премии «Культура онлайн»

20:08, 28 октября 2023, ПАИ

Псковская областная филармония стала финалистом международной премии «Культура онлайн» от Российского фонда культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.

Филармония попала в число номинантов сразу по двум направлениям: «Лучшее IT-решение для культурной сферы», а также «Лучшая коллаборация».

«В первой номинации мы рассказывали про искусственный интеллект, во второй - про работу с Детским технопарком «Кванториум Псков» и новогоднюю digital-сказку «Щелкунчик». Мы искренне рады, что попали в списки лучших, ведь было подано более трехсот заявок! Ждём окончательных итогов и имен лауреатов конкурса. И принимаем поздравления», – отметили в филармонии.