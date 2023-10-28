Псковская филармония стала номинантом международной премии «Культура онлайн»
Псковская областная филармония стала финалистом международной премии «Культура онлайн» от Российского фонда культуры. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе учреждения культуры.
Филармония попала в число номинантов сразу по двум направлениям: «Лучшее IT-решение для культурной сферы», а также «Лучшая коллаборация».
«В первой номинации мы рассказывали про искусственный интеллект, во второй - про работу с Детским технопарком «Кванториум Псков» и новогоднюю digital-сказку «Щелкунчик». Мы искренне рады, что попали в списки лучших, ведь было подано более трехсот заявок! Ждём окончательных итогов и имен лауреатов конкурса. И принимаем поздравления», – отметили в филармонии.
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