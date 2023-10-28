Скончался один из долгожителей псковского приюта для собак «Лесопилка»

21:20, 28 октября 2023, ПАИ

Скончалась собака по кличке Ася – одна из старожилов приюта для собак «Лесопилка» в Пскове. Об этом сообщается в группе «Зоозащита. Им нужна наша помощь! Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что пёс серьезно болел. Неравнодушные граждане и сотрудники приюта боролись за жизнь собаки. «Выражаем благодарность за физрастворы, капельницы, альмагель, денежные переводы», – поблагодарили за благотворительность сотрудники приюта.

Несмотря на все усилия спасти собаку, к сожалению, Ася скончалась. Животное было в возрасте и последнее время болело.

В приюте есть такая категория животных, которые остаются на попечении на постоянной основе. Животных не передают в руки хозяевам, им комфортно жить в условиях приюта. К их числу принадлежала Ася. Такие собаки, как она, живут на диванах в крытой части приюта и свободно передвигаются по территории, при этом её не покидая.

Отмечается, что каждый кто хотя бы однажды посещал «Лесопилку», знали Асю.