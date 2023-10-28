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Культура

Посвящённая Пушкинскому заповеднику выставка открылась в Торжке

Выставка художественной фотографии, посвящённой Пушкинскому заповеднику, открылась в Торжке. В качестве автора фотографий и организатора выставки выступил директор музея-заповедника Георгий Василевич. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея. 

Благодарственное письмо Георгию Василевичу. Фото здесь и далее: Пушкинский заповедник

Выставка открылась на площадке Центральной городской библиотеке имени В. Ф. Кашковой по адресу Торжок, улица Загородная, 36.

«К открытию нашей выставки сотрудники библиотеки провели большую работу: подготовили книжную выставку о музее-заповеднике из своих фондов, пригласили на открытие ансамбль скрипачей «Надежда» из детской школы искусств и читателей библиотеки. Отрадно отметить, что на открытии присутствовали зрители разного возраста, которые познакомились с Пушкинским Заповедником и его директором Г. Н. Василевичем. Он прокомментировал фильм о заповеднике, представил наши книжные издания, рассказал о С. С. Гейченко и В. Я. Курбатове. Мы благодарны и признательны сотрудникам Центральной городской библиотеки за участие в организации открытия нашей выставки, искреннюю любовь к своему делу и творческое сотрудничество», – отметили в пресс-службе Пушкинского музея. 

Сообщается, что в фонд библиотеки музеем было передано более десяти книг разных авторов. После экскурсии по экспозиции состоялся показ фильма «Моцарт и Сальери», где трагедию Пушкина читает Валентин Курбатов.

 

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