Названы самые популярные у экотуристов регионы России

13:01, 29 октября 2023, ПАИ

Российские туристы на зиму забронировали в два раза больше путевок с посещением природных достопримечательностей, чем годом ранее, в лидерах – Карелия, Байкал и Мурманская область, сообщают РИА Новости.

В лидерах спроса среди зимних экотуров – Карелия (54 процента бронирований), Байкал (18 процентов) и Мурманская область (17 процентов), Алтай (8 процентов), Северный Кавказ (3 процента).

Сейчас стоимость тура в новогодние каникулы в Карелию на 4 дня стартует от 68,4 тысячи рублей за двоих, на Байкал, но уже на 5 дней, – от 133,4 тысячи, в Мурманскую область и на Северный Кавказ на 3 дня – от 106,6 тысячи и 60,9 тысячи соответственно, на Алтай на 6 дней – 90-111 тысяч рублей.

В компании рассказали, что превалирующий спрос на Карелию в зимнем сезоне связан с тем, что, помимо природных достопримечательностей, туры включают посещение резиденции карельского Деда Мороза, а также традиционные зимние развлечения – катание на собачьих и оленьих упряжках.

Экотуристы посещают незамерзающие водопады Ахвенкоски и Кивач, горный парк «Рускеала», плюс в холодное время на Мраморном каньоне включается художественная подсветка.

Байкал туристов притягивает зимой тем, что уже в январе замерзают небольшие бухты и заливы. Однако выходить на лед еще нельзя. Поэтому пик бронирований приходится на туры с середины февраля по март, когда весь Байкал скован льдом. Уже сейчас путешественники покупают путевки на конец зимы. Экотуристы любуются торосами, «космическим льдом» с застывшими пузырьками метана, катаются на коньках, совершают экспедиции на хивусе (судне с воздушной подушкой), посещают ледяные гроты и пещеры острова Ольхон.

В Мурманской области зимних туристов привлекает фотоохота за северным сиянием. Все классические программы включают посещение природного парка «Териберка», где можно прогуляться по занесенному снегом пляжу, омываемому водами Северного Ледовитого океана, увидеть пляж с «драконьими яйцами» (гладкими камнями необычной формы), замерзший Батарейский водопад.

Алтай привлекает туристов необыкновенными пейзажами. Например, незамерзающее Гейзерное озеро – голубая глина на дне делает его воды бирюзовыми. Также можно съездить на «алтайский Марс» – урочище Кызыл-Чин с его инопланетными ландшафтами – и полюбоваться припорошенными белым снегом красными скалами.

Зимой большинство туристов едут в республики Северного Кавказа ради горнолыжного отдыха. Однако есть спрос и на экскурсионные туры по Кавказу. Отдыхающие отправляются к геотермальным источникам Адыгеи, посещают Национальный парк Алания, Домбай, Архыз и Приэльбрусье.

