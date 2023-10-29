В России на 48% выросла доля покупок китайской бытовой техники

10:29, 29 октября 2023, ПАИ

В России вырос спрос на китайскую бытовую технику. Как сообщает «Газета.ru» со ссылкой на исследование банка «Русский стандарт», доля покупок бытовой техники и электроники китайских брендов с января по сентябрь 2023 года выросла до 43 %.

Согласно исследованию, это на 48 % превышает показатель за аналогичный период 2022 года. На втором месте по популярности после китайской продукции находятся товары российских брендов (29 % от числа покупок). Третью строчку занимают европейские бытовая техника и электроника (28 %).

В 2022 году продукция из КНР была в предпочтениях россиян на втором месте. Бытовая техника и электроника отечественного производства занимали третье место.

Ранее сообщалось, что в магазинах «М.Видео» и «Эльдорадо» появятся отдельные зоны с товарами турецких и китайских брендов, которые заменят корнеры Apple, Sony, HP и AMD. Магазины создают зоны для брендов Realme, Tecno, Infinix и ряда других торговых марок совместно с производителями.