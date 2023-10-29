Псковичей просят помочь установить личность мужчины, обнаруженного мёртвым на дороге

10:36, 29 октября 2023, ПАИ

14 октября в Пскове на 4-м километре автомобильной дороги Псков – Ваулино – Торошино обнаружен труп 68-летнего мужчины.

Как сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области, обстоятельства смерти гражданина устанавливаются, в связи с чем очевидцев произошедшего просят помочь органам предварительного следствия и позвонить по телефонам (8 8112) 59-33-27 или 8-977-574-30-87.

Располагающие информацией о произошедшем могут также обратиться по адресу Псковская область, Псковский район, деревня Уграда, дом № 19, кабинет № 26 к следователю СО ОМВД России по Псковскому району старшему лейтенанту юстиции Михайловой А. А. или в дежурную часть ОМВД России по Псковскому району по телефону (8 8112) 67-68-72.