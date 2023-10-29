Псковичи высказались против привлечения несовершеннолетних к работе на вредных и опасных производствах – опрос

12:02, 29 октября 2023, ПАИ

Депутаты Татарстана подготовили поправки к Трудовому кодексу РФ, согласно которым несовершеннолетним в возрасте 16–17 лет будет разрешено трудиться на производствах с вредными и/или опасными условиями труда. Три из четырёх псковичей против подобного законопроекта – таковы данные опроса компании SuperJob.

Инициатива депутатов не нашла поддержки у псковичей: 77 % против привлечения несовершеннолетних к труду на вредных и опасных производствах. Основные доводы касаются здоровья и безопасности: «Дети и так слабые, часто болеют и тем более невнимательные»; «Нечего молодым калечить себя, учитывая их мозги в этом возрасте»; «Вредные производства – это перебор. Неокрепший организм – рано начнут болеть, а им ещё детей рожать!»



Поддержал законопроект только каждый девятый (11 %): «Раньше дети трудились наравне со взрослыми, потому инфантильности не было».



Чем старше псковичи, тем больше среди них противников инициативы: 64 % среди горожан до 34 лет (они чаще других затрудняются с оценкой законопроекта) и 81 % среди граждан от 45 лет. Больше всего же негативных отзывов поступило от родителей детей 16–17 лет: 84 % из них категорически против привлечения несовершеннолетних к работе на производствах с вредными и/или опасными условиями труда.