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Общество

Завершена реконструкция 12-километрового участка дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе

Завершена реконструкция 12-километрового участка дороги Гверстонь – Крупп – Кулье в Печорском районе, сообщил в своем телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Здесь и далее фото из телеграм-канала Михаила Ведерникова

Дорога из гравийной стала асфальтовой благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» и госпрограмме Псковской области «Развитие транспортной системы», напомнил губернатор.

Также выполнено переустройство линии электропередач, в четырех населенных пунктах установлены автобусные остановки с освещением, вблизи них сделаны тротуары и пешеходные переходы.

Дорога проходит через населенные пункты Киршино, Ячменево, Кулиско и Дальнево, обеспечивает сообщение грузового и пассажирского транспорта. Уверен, местные жители и водители оценят проведенные работы.

Стоимость контрактов составила более 566 млн рублей.

«Объект прошел официальную приемку и уже введен в эксплуатацию», - написал Михаил Ведерников.

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