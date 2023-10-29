Один человек госпитализирован в результате ночного ДТП в Великих Луках
Один человек госпитализирован в результате ночного ДТП в Великих Луках на улице Лермонтова у дома №7. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
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Фото: Псковская сводка
Произошло столкновение автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2115. В результате пострадала 21-летняя девушка, которую прибывший на место происшествия медики доставили в больницу.
На месте работали также работали сотрудники ПСО Великих Лук и сотрудники ГИБДД.
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