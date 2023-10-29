Один человек госпитализирован в результате ночного ДТП в Великих Луках

14:21, 29 октября 2023, ПАИ

Один человек госпитализирован в результате ночного ДТП в Великих Луках на улице Лермонтова у дома №7. Об этом сообщает телеграм-канал «Псковская сводка».



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка



Фото: Псковская сводка











Произошло столкновение автомобилей Volkswagen и ВАЗ-2115. В результате пострадала 21-летняя девушка, которую прибывший на место происшествия медики доставили в больницу.

На месте работали также работали сотрудники ПСО Великих Лук и сотрудники ГИБДД.