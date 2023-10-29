До +9 градусов ожидается в Псковской области в начале недели

15:04, 29 октября 2023, ПАИ

30 октября в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.

Ночью прогнозируется снег и мокрый снег, днём – дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.

Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью -4…0 градусов, днем +4…+9 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.