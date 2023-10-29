До +9 градусов ожидается в Псковской области в начале недели
30 октября в Псковской области ожидается облачная погода, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.
Ночью прогнозируется снег и мокрый снег, днём – дождь. Ночью на дорогах местами гололедица.
Ночью будет дуть ветер южных направлений со скоростью 7-12 метров в секунду. Температура по области ночью -4…0 градусов, днем +4…+9 градусов. Атмосферное давление ниже нормы.
Комментарии: 0 Обсудить >>>
29 октября 2023
В новой рубрике в своём телеграм-канале Михаил Ведерников рассказал о подвиге псковского сержанта на СВО
29 октября 2023
«Кафедра дизайна здорового человека»: в Минобрнауки прокомментировали проект модернизации псковской библиотеки «Родник»