Временно ограничено движение транспорта на участках трассы Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией

16:01, 29 октября 2023, ПАИ

Временно ограничено движение транспорта на участках трассы Р-23 Санкт-Петербург – Псков – Пустошка – Невель – граница с Белоруссией, сообщили ПАИ в прес-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области.

Движение ограничено с 25 октября и до окончания ремонтных работ:

– на мосту через ручей Чёрный на км 198 + 786 автомобильной дороги Р-23 (Плюсский район) – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 20 т»;

– на мостучерез реку Черёху на км 291 + 910 (правый) автомобильной дороги Р-23 (Псков) – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 20 т»;

– на мосту через реку Многу на км 293 + 112 (правый) автомобильной дороги Р-23 (Псковский район) – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 25 т»;

– на мосту через реку Мавринскую на км 430 + 434 автомобильной дороги Р-23 (Опочецкий район) – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 20 т»;

– на мосту через реку Еменку на км 530 + 383 автомобильной дороги Р-23 (Невельский район) – дорожный знак 3.11 «Ограничение массы – 20 т».