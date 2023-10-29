«Кафедра дизайна здорового человека»: в Минобрнауки прокомментировали проект модернизации псковской библиотеки «Родник»

15:20, 29 октября 2023, ПАИ

В Минобрнауки в своём телеграм-канале прокомментировали проект модернизации псковской библиотеки «Родник» имени С. А. Золотцева.

Ранее сообщалось, что библиотека «Родник» выиграла восемь миллионов рублей во всероссийском конкурсе грантов Министерства культуры России в рамках национального проекта «Культура».

Дизайн-проект разработала студентка ПсковГУ Галина Гриценко в рамках дипломной работы. Руководителем выступила старший преподаватель кафедры дизайна Александра Рычкова. Это будет уже четвёртый проект, который студенты Александры Рычковой реализуют в рамках нацпроектов в Псковской области.

Кроме этого, напомнили в министерстве, в 2021 году была обновлена модульная библиотека «Радуга» по проекту ещё одной магистрантки вуза Татьяны Бесхлебной. В этом году в Пскове открылся обновлённый центр детского чтения. Дизайном также занимались Татьяна Бесхлебная и Александра Рычкова. В следующем году планируется создание библиотечного пространства и музея известного поэта Станислава Золотцева. В библиотеке будут размещены результаты дипломной работы ещё одной студентки Рычковой – Анастасии Семёновой.