30 октября на участке Дно – Псков отменяются пригородные поезда

16:26, 29 октября 2023, ПАИ

В связи с предоставлением окон 30 октября на участке Дно – Псков отменяются пригородные поезда № 6660 Псков – Дно и № 6657/6658 Дно – Псков. Об этом ПАИ сообщили в комитете по транспорту и дорожному хозяйству Псковской области.

Вместо поездов в этот день рейсы из Пскова в Дно будет выполнять автобус. Из Дно (от железнодорожного вокзала) в Псков автобус отправится в 8:22, из Пскова (от железнодорожного вокзала) в Дно – в 8:20 и в 17:40.