Нескольких нарушителей остановили сотрудники ГИБДД во время рейда на трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией
Нескольких нарушителей остановили сотрудники ГИБДД на трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией, сообщает газета «Печорская правда».
28 октября сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» совместно с коллегами из Псковского района проводили на дороге профилактический рейд.
Особое внимание уделялось профилактике запрета выезда на встречную полосу, нарушений правил обгона, управлению транспортными средствами без водительских удостоверений и в состоянии алкогольного опьянения.
Во время рейда инспекторы остановили двух водителей без страхового полиса ОСАГО, двух автовладельцев с чремерно затонированными окнами и ещё одного с нечитаемыми номерами.
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