Нескольких нарушителей остановили сотрудники ГИБДД во время рейда на трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией

18:04, 29 октября 2023, ПАИ

Нескольких нарушителей остановили сотрудники ГИБДД на трассе Псков – Изборск – граница с Эстонией, сообщает газета «Печорская правда».

28 октября сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Печорский» совместно с коллегами из Псковского района проводили на дороге профилактический рейд.

Особое внимание уделялось профилактике запрета выезда на встречную полосу, нарушений правил обгона, управлению транспортными средствами без водительских удостоверений и в состоянии алкогольного опьянения.

Во время рейда инспекторы остановили двух водителей без страхового полиса ОСАГО, двух автовладельцев с чремерно затонированными окнами и ещё одного с нечитаемыми номерами.