В новой рубрике в своём телеграм-канале Михаил Ведерников рассказал о подвиге псковского сержанта на СВО

18:02, 29 октября 2023, ПАИ

В новой рубрике «#героиСВО» в своём телеграм-канале губернатор Псковской области Михаил Ведерников рассказал о подвиге псковского сержанта на СВО.

«Буквально ежедневно псковские защитники Отечества героически приближают нашу победу. Сегодня расскажу об истории подвига Владимира Локтионова, гвардии сержанта, участника СВО, награждённого медалью «За отвагу», – написала глава региона.

Расчёт Владимира Локтионова вовремя среагировал и остановил наступление врага: в составе своего подразделения гвардии сержант уничтожил огневую точку с артиллерийским корректировщиком. Позже он обнаружил группу противника и уничтожил гранатомётчика.

«Героем себя не считает – говорит, просто выбрал такую профессию, – отметил Михаил Ведерников. – Сейчас его задача – воспитывать новое поколение десантников, передавать им свой уникальный опыт и знания. Но при первой необходимости, по первому приказу он готов снова отправиться на передовую».

«Буду регулярно рассказывать здесь о наших героях в новой рубрике #ГероиСВО», – пообещал губернатор.