Европейские учёные опровергли миф о вреде сахара в чае и кофе

18:45, 29 октября 2023, ПАИ

Учёные из Лейденского университета в Нидерландах выяснили, что добавление сахара в чай или кофе не имеет никакого негативного влияния на организм человека, сообщает газета «Известия» со ссылкой на исследование в журнале PLOS One.

Авторы изучили данные о 32 годах наблюдений за почти тремя тысячами участников, регулярно пьющих чай или кофе с разным количеством сахара в напитках. В начале и в конце наблюдений испытуемых обследовали, чтобы выявить изменения в их организме. Также оценивались причины смерти ушедших участников.

Результаты показали, что риск преждевременной смерти увеличивается всего на один пункт, что является слишком низкой разницей.

При этом отмечается, что данный эффект сохраняется только в том случае, если добавлять в напиток не более 2,5 грамма сахара. В газировках, покупных соках и прочих сладких напитках содержится около 25 граммов сахара, что является вредным для здоровья.