Медики придумали способ защитить больше людей от инсульта

19:23, 29 октября 2023, ПАИ

Учёные из медицинского колледжа Вейла Корнелла (WCMC-Q) выяснили, что мобильные отделения неотложной помощи, имеющие оборудование для компьютерной томографии и лекарства для разрушения тромбов, позволяют избежать многих случаев инсульта и повысить выживаемость людей с инсультом. Об этом пишет «Газета.ru» со ссылкой на исследование в журнале Annals of Neurology.

Авторы работы проанализировали данные 1 009 пациентов с подозрением на инсульт. 644 получили лекарство для растворения тромбов в мобильном отделении скорой помощи, а 365 – в больнице.

При обращении в мобильное отделение скорой помощи пациенты получали помощь в среднем на 37 минут быстрее, поэтому в этой группе удалось предотвратить больше инсультов. Наилучшие исходы наблюдались у пациентов, которые получили помощь в течение первых 45 минут после появления симптомов.

Учёные считают, исследование показывает важность быстрого получения помощи при подозрении на инсульт, которую могут обеспечить мобильные медицинские пункты.