Кабаны в Изборске испугали туристов

21:38, 29 октября 2023, ПАИ

Псковичи выбрались в выходной день на природу в Изборск и, прогуливаясь по туристическим тропам, столкнулись с семьёй кабанов. По рассказам очевидцев, диких животных было трое и они были крупными. Подробности опасной встречи корреспонденту ПАИ рассказала псковичка Татьяна Соловьёва.

«Мы гуляли с дочерью и собакой в Изборске. Неожиданно три кабана, очень большие, стоят перед нами прямо на тропинке, перекрыли дорогу. Мы поднимались снизу от церкви, а они стояли на тропе: видимо, тоже поднимались наверх, только сбоку. Они просто огромные: не кабанчики маленькие, а чёрные кабаны с половину меня ростом», – рассказала псковичка.

По словам Татьяны Соловьёвой, столкнуться с кабанами было страшно. Псковичкам повезло: кабаны не стали нападать и прошли мимо. Возможно, свою роль сыграла собака, которая была рядом с туристами.

«Кабаны потрусили туда, где и были засняты, вниз к озеру. Даже собака не побежала за ними – тоже испугалась, видимо», – рассказала женщина.