В России предложили изменить принцип приёма больных в поликлинике

20:23, 29 октября 2023, ПАИ

Эксперты Минздрава разработали рекомендации оказания первичной помощи пациентам. Предлагается, чтобы перед приёмом терапевта осмотр пациента в поликлинике и сбор жалоб проводили медсёстры. Соответствующий документ разработан в Центральном научно-исследовательском институте организации и информатизации здравоохранения, сообщает «Российская газета».

В медучреждениях предложили организовать сестринский пост, где больного спросят, что его беспокоит, а также измерят давление и температуру. Только после этого его направят к врачу. Доктор должен будет только уточнить и дополнить собранные ранее жалобы, осмотреть пациента, поставить диагноз и назначить лечение.

Специалисты считают, что такая организация работы в поликлиниках позволит сделать первичную медпомощь доступнее пациентам за счёт экономии рабочего времени врача.