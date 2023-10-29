Приготовление еды закончилось пожаром в Дно
Задымление в квартире многоквартирного жилого дома произошло на улице Профсоюзной в Дно, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
-
Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По предварительным данным, в квартире 40-летнего нетрезвого мужчины загорелась еда. Он спал и пропустил момент возгорания. Запах дыма почувствовали соседи, они же и вызвали пожарных. По их словам, мужчина уже не в первый раз засыпает, когда у него что-то готовится.
От госпитализации дновец отказался. В настоящий момент он даёт показания сотрудникам полиции.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и полицейские. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Комментарии: 0 Обсудить >>>