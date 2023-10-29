Снег, переходящий в дожди, прогнозируют на Северо-Западе на следующей неделе
Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».
Северо-Запад окажется на холодной периферии циклона, здесь время от времени будет идти снег, на юго-западе переходящий в дожди. Днём на севере и востоке региона ожидается от -1 до -6 градусов, на юго-западе – от +1 до +6 градусов, в середине периода – ещё на пять-шесть градусов теплее.
В Санкт-Петербурге пройдут небольшие снегопады, переходящие в дожди. Днём будет от 0 до +3 градусов, в середине периода – ещё на пять-шесть градусов теплее.
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