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Общество

Снег, переходящий в дожди, прогнозируют на Северо-Западе на следующей неделе

Какой будет погода на Северо-Западе России на этой неделе, рассказали синоптики метеоцентра «Фобос».

Фото: ПАИ

Северо-Запад окажется на холодной периферии циклона, здесь время от времени будет идти снег, на юго-западе переходящий в дожди. Днём на севере и востоке региона ожидается от -1 до -6 градусов, на юго-западе – от +1 до +6 градусов, в середине периода – ещё на пять-шесть градусов теплее.

В Санкт-Петербурге пройдут небольшие снегопады, переходящие в дожди. Днём будет от 0 до +3 градусов, в середине периода – ещё на пять-шесть градусов теплее.

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