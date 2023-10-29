Митрополит Арсений провёл литургию в Псково-Печерском монастыре

22:20, 29 октября 2023, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил Божественную литургию в Свято-Успенском Псково-Печерском монастыре 29 октября, в неделю 21-ю по Пятидесятнице, сообщили ПАИ в Псковской епархии.



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия



Фото: Псковская епархия































Его высокопреосвященству сослужили иеромонах Иларион (Карандеев), исполняющий обязанности наместника Псково-Печерского монастыря, с братией обители в священном сане, исполняющий обязанности ректора Псково-Печерской духовной семинарии иеромонах Андрей (Коротков).

Песнопения Божественной литургии исполнили братский хор под управлением инока Олега (Гладышева) и архиерейский хор под управлением Виктории Зарудной.

За богослужением молились прихожане обители, паломники и студенты Псково-Печерской духовной семинарии.

По запричастном стихе митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.

Затем высокопреосвященнейшего владыку поприветствовал наместник монастыря иеромонах Иларион и преподнёс священноархимандриту Псково-Печерской обители митрополичью мантию. Митрополит Арсений поблагодарил братию и всех собравшихся за радость встречи и попросил святых молитв.