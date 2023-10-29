В Госдуме предложили праздновать в России День жутких сказок и историй

23:34, 29 октября 2023, ПАИ

Депутат Госдумы от ЛДПР Ярослав Нилов на фоне споров о правомерности празднования в России Хеллоуина предложил переименовать праздник в День жутких сказок и историй, сообщает RT.

В RT подчеркнули, что едва ли не ежегодно в октябре в обществе разгорается спор из-за популярного иностранного праздника. Ранее сообщалось, что не отмечать Хеллоуин россиян призывала РПЦ.

«Одни требуют запретить как элемент прозападной пропаганды, другие говорят: «Руки прочь от популярной забавы!» Правы и первые, и вторые, потому что привычка отмечать этот день прививалась десятилетиями с детского сада. Просто взять и запретить не получится», – сказал депутат.

По его словам, можно принять компромиссное решение, которое позволит и сохранить популярный у молодёжи праздник, и удовлетворить патриотическую общественность.

«Предлагаю праздновать в России Хеллоуин под названием День жутких сказок и историй. Так мы уйдём от привязки к западной культуре и иностранного названия, но сохраним привычное многим веселье», – считает депутат.

Напомним, что в этом году в Татарстане и Удмуртии вместо Хеллоуина отметят Тыквенный Спас.