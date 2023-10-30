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Общество

Для подтверждения банковских операций россияне смогут привлекать доверенных лиц

Дистанционные финансовые операции россиян (онлайн-кредит, снятие средств с банковского счета и другие) предлагают совершать с привлечением доверенных лиц. Если клиент банка подключил такой сервис, то при получении займа или выдаче денег необходимо будет запросить согласие у доверенного лица. Этот человек в течение 12 часов должен будет принять решение об одобрении или отклонении операции. Только после этого подтверждения финансовая организация может одобрить запрос, пишут «Известия».

Для подтверждения банковских операций россияне смогут привлекать доверенных лиц. Фото: ПАИ

Ранее такой принцип «второй руки» носил рекомендательный характер и действовал только для некоторых категорий граждан (с инвалидностью и пожилых людей). В полной мере в работе его применял только Сбербанк. Теперь же его сделают обязательным для 13 системно значимых кредитных организаций: ВТБ, Альфа-банк, Сбербанк, МКБ, «Открытие», Росбанк, Тинькофф-банк, Промсвязьбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк, ЮниКредит-банк, Газпромбанк и Совкомбанк. 

Законопроект, который закрепит принцип действия «второй руки» в законодательстве, будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Единая Россия» 30 октября. 

«Несмотря на то что в России в последнее время и Госдума, и Центральный Банк принимают много мер по борьбе с мошенничеством, проблема не решена. Этим законопроектом мы хотим поставить заслон злоумышленникам, которые действуют дистанционным способом, используя психологические методы воздействия, когда человек находится в нестабильном эмоциональном состоянии», – пояснила автор законопроекта, депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Костенко. 

В пример она привела ситуацию, когда женщине сообщили, что на стройке, которой руководит ее сын, якобы произошел несчастный случай. Чтобы «замять дело и спасти его от тюрьмы», ей предложили перечислить круглую сумму денег. 

«Если бы не родственники, которые были рядом, то она бы совершила эту финансовую операцию», – объяснила депутат. 

По словам Натальи Костенко, работа над этим законопроектом началась еще в 2022 году. ЦБ концептуально поддержал инициативу при условии доработки по ряду замечаний. К моменту внесения законопроекта они устранены, сообщила депутат. 

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