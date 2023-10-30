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Общество

Свет временно отключат в Гдовском районе

Плановое отключение электроэнергии будет проводиться на территории Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Свет временно отключат в Гдовском районе. Фото: ПАИ

Так, 30 октября без электроснабжения останутся жители деревень Кобылье Городище и Спицыно, а также жители Гдова на улице Слободской в домах № 1а, 1б, 2, 2а, 3, 6, 7, 8, улицах Ручьевской, Ветрова, Освобождения, Молохова в домах № 2, 4, 6, 10, 16, 17, 17а, 21, 25, 27, 31а, Крепостной в домах № 2, 4, 6, 8, 10, 3, 5, 7, 9, 11, 12, 14, 16, 20, Псковской в домах № 3, 3а, 4, 5, 6, 7, 7а, 9, 10, 11, 12, 13.

31 октября электроэнергию отключат в деревнях Залохтовье-2 и Лавынь-2.

1 ноября без света останутся жители деревень Тупицыно и Прибуж.

2 ноября электроснабжение отключат в деревнях Барановка, Желча, Спицыно, Кленно, а также в школе в деревне Партизанской.

3 ноября плановое отключение света проведут в деревнях Подлипье и Островцы, а также в Гдове на улице Ленинградской в домах № 11, 24, на улице Карла Маркса в домах № 16, 20, 20а, 24.

В администрации отметили, что плановые работы проводятся для повышения надёжности электроснабжения.

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