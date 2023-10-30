Два автомобиля столкнулись ночью в Новосокольниках

08:54, 30 октября 2023, ПАИ

Столкновение автомобилей Lada Vesta и Nissan Teana произошло сегодня ночью у дома № 36 на улице Ленинградской в Новосокольниках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»



Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»













По словам очевидцев, один водитель находился в алкогольном опьянении.

Пострадавших нет.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.