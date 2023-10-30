Два автомобиля столкнулись ночью в Новосокольниках
Столкновение автомобилей Lada Vesta и Nissan Teana произошло сегодня ночью у дома № 36 на улице Ленинградской в Новосокольниках. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
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Фото: Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка»
По словам очевидцев, один водитель находился в алкогольном опьянении.
Пострадавших нет.
На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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