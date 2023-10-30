«Михайловское» переходит на зимнее расписание
Завтра, в последний день октября, он же – последний вторник месяца, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» – плановый санитарный день, напоминают в учреждении. А уже с 1 ноября, сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике, все музеи-усадьбы полностью переходят на зимнее расписание.
Этот режим работы предполагает, что в мемориальных усадьбах гостей теперь будут принимать с 10:00 до 17.00 ежедневно, кроме вторника. В музейном комплексе в деревне Бугрово («Пушкинская деревня», «Водяная мельница в деревне Бугрово», Центр творческих музейных программ, «Музейная почта») выходные будут по понедельникам и вторникам.
В «Михайловском» при этом особо подчёркивают, что в праздничные и нерабочие дни 4, 5 и 6 ноября (суббота, воскресенье и понедельник) все музеи будут открыты для посетителей.
«Поезд Дружбы» будет ездить через Псковскую область до Минска в ноябрьские праздники
Новый современный дом стал доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером