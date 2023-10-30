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Общество

«Михайловское» переходит на зимнее расписание

Завтра, в последний день октября, он же – последний вторник месяца, в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» – плановый санитарный день, напоминают в учреждении. А уже с 1 ноября, сообщили ПАИ в Пушкинском заповеднике, все музеи-усадьбы полностью переходят на зимнее расписание.

Фото Николая Алексеева (музей-заповедник «Михайловское»)

Этот режим работы предполагает, что в мемориальных усадьбах гостей теперь будут принимать с 10:00 до 17.00 ежедневно, кроме вторника. В музейном комплексе в деревне Бугрово («Пушкинская деревня», «Водяная мельница в деревне Бугрово», Центр творческих музейных программ, «Музейная почта») выходные будут по понедельникам и вторникам.

В «Михайловском» при этом особо подчёркивают, что в праздничные и нерабочие дни 4, 5 и 6 ноября (суббота, воскресенье и понедельник) все музеи будут открыты для посетителей.

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