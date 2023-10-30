Благотворительная ярмарка пройдёт в деревне Неёлово Псковского района 3 ноября
Благотворительная ярмарка в честь Дня народного единства состоится 3 ноября в 17:00 в Неёловском районном доме культуры (Юбилейная, 7). Ярмарка будет проводиться в поддержку военнослужащих российской армии. Об этом ПАИ сообщили в администрации Псковского района.
В программе – мастер-классы для детей и взрослых, лотерея с подарками для участников ярмарки, концертная программа творческих коллективов Псковского районного центра культуры, продажа изделий декоративно-прикладного творчества, сувенирной продукции, поделок и рисунков детей, а также другие полезные предметы, изготовленные жителями Псковского района.
Все вырученные средства пойдут на поддержку военнослужащих российской армии.
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