Новый современный дом стал доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером

10:00, 30 октября 2023, ПАИ

Сбербанк открыл ООО «Капитал инвестстрой» кредитную линию на 261 млн рублей для строительства второй очереди жилого комплекса «Завеличенская, 26». Жилой комплекс расположен по адресу: деревня Борисовичи, улица Завелечинская, 26. Рядом новая школа, новый детский садик, торговые центры Fjord Plaza и «Лента». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

ЖК строится по самой современной технологии – каркасно-монолитной, что позволяет обеспечить исключительные характеристики по прочности и долговечности дома, а также многообразие и гибкость планировочных решений.

Дом рассчитан на 199 квартир комфорт-класса с возможность полной отделки, стоимость которой можно включить в ипотечный кредит. Застройщик даёт возможность выбрать отделочные материалы и обеспечивает гарантию отделочных работ. Финансирование застройки осуществляется с использованием механизма эскроу.

«Сбер активно поддерживает строительство жилых домов в Псковской области, предоставляя нашим партнёрам-застройщикам максимально оперативный доступ к проектному финансированию с использованием механизма эскроу. Такой подход обеспечивает надёжную защиту инвестиций участников долевого строительства. И даёт возможность динамично наращивать объёмы возводимой жилой недвижимости, не завися от темпов продажи квартир», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Квартиры первой очереди строительства ЖК «Завеличенская, 26» пользуются устойчивым спросом у покупателей. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству со Сбером квартиры второй очереди строительства дома также будут иметь высокую популярность на псковском рынке новостроек», – сказал директор ООО «Капитал инвестстрой» Роман Александров.