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Общество

Новый современный дом стал доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером

Сбербанк открыл ООО «Капитал инвестстрой» кредитную линию на 261 млн рублей для строительства второй очереди жилого комплекса «Завеличенская, 26». Жилой комплекс расположен по адресу: деревня Борисовичи, улица Завелечинская, 26. Рядом новая школа, новый детский садик, торговые центры Fjord Plaza и «Лента». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Сбера.

Новый современный дом стал доступен псковичам благодаря поддержке застройщика Сбером. Фото: пресс-служба Сбера

ЖК строится по самой современной технологии – каркасно-монолитной, что позволяет обеспечить исключительные характеристики по прочности и долговечности дома, а также многообразие и гибкость планировочных решений.

Дом рассчитан на 199 квартир комфорт-класса с возможность полной отделки, стоимость которой можно включить в ипотечный кредит. Застройщик даёт возможность выбрать отделочные материалы и обеспечивает гарантию отделочных работ. Финансирование застройки осуществляется с использованием механизма эскроу.

«Сбер активно поддерживает строительство жилых домов в Псковской области, предоставляя нашим партнёрам-застройщикам максимально оперативный доступ к проектному финансированию с использованием механизма эскроу. Такой подход обеспечивает надёжную защиту инвестиций участников долевого строительства. И даёт возможность динамично наращивать объёмы возводимой жилой недвижимости, не завися от темпов продажи квартир», – отметил управляющий Псковским отделением Сбербанка Владимир Компаниец.

«Квартиры первой очереди строительства ЖК «Завеличенская, 26» пользуются устойчивым спросом у покупателей. Мы уверены, что благодаря сотрудничеству со Сбером квартиры второй очереди строительства дома также будут иметь высокую популярность на псковском рынке новостроек», – сказал директор ООО «Капитал инвестстрой» Роман Александров.

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