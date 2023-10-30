Выплаты по больничному листу увеличат в России

09:52, 30 октября 2023, ПАИ

Выплаты по больничному листу увеличат в России в полтора-два раза в 2024 году, пишет агентство «Прайм» со ссылкой на юриста Ивана Соловьёва.

Он отметил, что эти выплаты не относятся к фонду заработной платы, а также не являются социальными. Поскольку работодатель оплачивает только три дня больничного, все остальные дни – Социальный фонд. На данный момент максимальная сумма за день нахождения на больничном составляет 2 737 рублей. Однако чтобы получать такие деньги, нужно иметь от восьми лет страхового стажа.

В следующем году размер выплат по больничному листу за один день составит чуть более 4 100 рублей, а в 2025-м – 5 674 рубля. Соответственно сумма вырастет в два раза. «Такое поэтапное повышение размера выплат будет дополнительной гарантией соблюдения трудовых и социальных прав граждан, а также будет обеспечивать людям нормальные условия для лечения и выздоровления», – отметил юрист.