Микроавтобус вылетел в кювет и приземлился на крышу в Печорском районе
Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Печорском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло на повороте от Старого Изборска в направлении Печор. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет с последующим опрокидыванием.
В ДТП никто не пострадал.
На месте работают медицина катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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