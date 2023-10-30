Микроавтобус вылетел в кювет и приземлился на крышу в Печорском районе

10:04, 30 октября 2023, ПАИ

Автомобиль вылетел в кювет и опрокинулся в Печорском районе, сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло на повороте от Старого Изборска в направлении Печор. Водитель автомобиля не справился с управлением, в результате машина вылетела в кювет с последующим опрокидыванием.

В ДТП никто не пострадал.

На месте работают медицина катастроф, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.