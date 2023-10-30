Фасад жилого дома в Великих Луках отремонтировал региональный оператор

09:51, 30 октября 2023, ПАИ

Еще один многоквартирный дом в Великих Луках обновил фасад в рамках краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества на 2023 год, сообщили ПАИ в фонде капремонта Псковской области. Дом расположен по адресу: Великие Луки, пр. Ленина, д. 55/7. Это пятиэтажное здание 1963 года постройки.

На объекте выполнен ремонт штукатурки стен с последующим выравниванием и окраской поверхностей, отремонтирован цоколь, откосы и отливы. Установлены окна в местах общего пользования, произведена окраска входных дверей и деревянных окон. Также полностью отремонтированы все балконы – произведен ремонт бетонных плит балконов с усилением, выполнена обшивка балконов.

Акт приемочной комиссии подписан всеми членами единогласно, замечаний к качеству работ в ходе приемки не возникло.