Девятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове

10:20, 30 октября 2023, ПАИ

Девятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Lada Largus «зацепил» семью: мать, отца и двоих детей на улице Киселёва, 23. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка. Взрослые не пострадали.

На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.