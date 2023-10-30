Девятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове
Девятилетнюю девочку сбили на пешеходном переходе в Пскове. Об этом пишет Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
ДТП произошло на нерегулируемом пешеходном переходе. Водитель автомобиля Lada Largus «зацепил» семью: мать, отца и двоих детей на улице Киселёва, 23. В результате ДТП пострадала девятилетняя девочка. Взрослые не пострадали.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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