Два серебра взяли псковичи на соревнованиях по триатлону в Санкт-Петербурге

10:23, 30 октября 2023, ПАИ

Два серебра взяли псковичи на Кубке губернатора по триатлону в формате индор в Санкт-Петербурге. Об этом сообщается в группе команды Pskov triathlon team в соцсети «ВКонтакте».

В рамках эстафеты команды проплыли 300 метров в бассейне, прошли 8-километровый велоэтап и преодолели два километра по дорожкам легкоатлетического манежа.

Серебро на соревнованиях взяла мужская команда в составе Марка Мордовцева, Павла Евдокименкова и Никиты Логинова. Ещё одну серебряную награду забрала женская псковская команда: Татьяна Степанова, Ольга Сосик и Екатерина Никитина.

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