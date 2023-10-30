Две картины Айвазовского впервые покажут зрителям в Пскове

11:33, 30 октября 2023, ПАИ

Две картины художника-мариниста Ивана Айвазовского, которые хранятся в фондах Псковского музея-заповедника, впервые покажут широкой публике в рамках всероссийской акции «Ночь искусств». Об этом пишет ТАСС со ссылкой на комментарий гендиректора музея Светланы Мельниковой.

По её словам, одна из работ имеет название «Христос, идущий по морю». Она написана в 1863 году. Картина иллюстрирует хождение Христа по водам. Тот сюжет, к которому Айвазовский, периодически возвращался в течение своей жизни.

Вторая работа Айвазовского носит название «Берег моря» или «Прибой у скалистого берега». Автор написал её в 1889 году. В Псковский музей-заповедник она поступила из коллекции Псково-Печерского монастыря, собранной его настоятелем. «На этом полотне кистью великого художника-мариниста величественные природные силы моря представлены во всем великолепии», – подчеркнула Светлана Мельникова. Обе картины не участвуют в постоянных экспозициях и не представлялись широкой общественности.

Напомним, 4 ноября во всех регионах России пройдёт традиционная ежегодная акция «Ночь искусств». В этом году её мероприятия будут приурочены ко Дню народного единства и пройдут под девизом «Россия объединяет». Музеи и театры, выставочные и концертные залы, библиотеки и культурные клубы проведут тематические мероприятия в офлайн- и онлайн-формате.