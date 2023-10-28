Четыре концерта органной музыки состоятся в Пскове в ноябре

11:00, 30 октября 2023, ПАИ

В ноябре в храме Пресвятой Троицы в Пскове Римско-католической церкви состоятся четыре концерта органной музыки, сообщили ПАИ организаторы.

5 ноября в 17:00 пройдет ансамблевый концерт «Струны и воздух». Перед слушателями выступят органистка из Санкт-Петербурга Наталья Михайлова и мандолинистка Екатерина Забайрачная.

Второй органный концерт под названием «На языке барокко» состоится в субботу, 11 ноября, в 16:00. В нём выступит петербургский органист Андрей Маркелов. Третий концерт органной музыки из цикла «Шедевры киномузыки» пройдёт в субботу, 18 ноября, в 16:00. В нём слушатели познакомятся с оригинальной программой органистки из Санкт-Петербурга Елизаветы Бузеровой. И в четвёртую субботу месяца, 25 ноября, в 16:00 с программой «Великие имена: Бах и Мендельсон» выступит яркая органистка из Петербурга Лилия Кузнецова, преподаватель класса «Орган» в Санкт-Петербургском музыкальном училище имени Н. А. Римского-Корсакова.

Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для зрителей старше 10 лет. Продолжительность концертов - 60-70 минут без антракта. «Посещение концертов осуществляется на возмездной основе. Сумма пожертвования указана в афише каждого проводимого концерта», - уточнили организаторы.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 8 (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Адрес: улица Плехановский Посад, 64.