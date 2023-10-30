Великолучанка стала чемпионом международного турнира по кикбоксингу

11:17, 30 октября 2023, ПАИ

Великолукская спортсменка, воспитанница спортшколы «Экспресс», Анастасия Федюкова стала чемпионом международного турнира стран Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который проходил в Раменском в Московской области с 25 по 28 октября. Об этом сообщается в группе клуба спортивных единоборств «Отечество» в соцсети «ВКонтакте».

В соревнованиях приняли участие более 600 спортсменов из Азербайджана, Алжира, Афганистана, Белоруссии, Болгарии, Грузии, Ирана, Италии, Индии, Китая, Киргизии, Молдавии и 60 регионов России.

Состязания проходили в дисциплинах фулл-контакт, лоу-кик, К1, лайт-контакт, поинтфайтинг и сольные композиции.

Тренером спортсменки является Сергей Москалёв.

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