Жительница Локнянского района стала призёром премии «За вклад в развитие местных сообществ»

11:36, 30 октября 2023, ПАИ

Жительница деревни Гоголево Локнянского района Татьяна Карасева стала призёром мемориальной премии Ларисы Аврориной «За вклад в развитие местных сообществ». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Полистовского заповедника.

Премия вручается в этом году впервые. На неё Татьяну Карасеву номинировал партнёр Полистовского заповедника – фонд «Добрый город».

Женщина является председателем ТОС «Хлавидчанка», который уже получил два гранта на благоустройство деревни. В результате первого проекта было расчищено местное кладбище. В рамках второго гранта будет обустроен пруд в центре деревни.

По итогам премии Татьяна Карасева получила денежную премию, которую она планирует потратить также на дальнейшие благоустройство деревенского пруда.

«Нам нужно ещё купить и засеять газонную траву. А также соорудить пирс и деревянные настилы на скамьи. Оплатить эти работы», – рассказала она.

Кроме того, небольшую часть денег Татьяна Карасева хочет потратить на обучение технологиям ТОС.