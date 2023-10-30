Аспиранты смогут защищать диссертацию в виде научного доклада

13:06, 30 октября 2023, ПАИ

Соискатели учёной степени кандидата наук смогут защищать диссертацию в виде научного доклада, подготовленного на основе ранее опубликованных работ. Соответствующие изменения утвердил премьер-министр Михаил Мишустин, сообщает пресс-служба Правительства России.

«Теперь аспиранты-очники, имеющие не менее десяти научных публикаций, значимых для развития науки, техники и технологий, смогут при желании представлять на защиту диссертацию в виде доклада, содержащего обзор таких статей. Тем самым аспиранты смогут уделять больше внимания своим исследованиям и быстрее выходить на защиту кандидатской диссертации», – говорится в постановлении Правительства РФ.

В 2021 году такой порядок защиты диссертации установили для соискателя учёной степени доктора наук. Тогда определили, что у доктора наук должно быть не менее 50 публикаций. Это касалось соискателей докторской степени в области гуманитарных, экономических и общественных наук.

Также теперь появится возможность создания «разовых» диссертационных советов. «Это необходимо для защиты конкретных научных работ, специфика которых не совпадает с компетенциями постоянно действующего диссертационного совета», – отмечается в постановлении.