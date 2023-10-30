Две псковички прошли отбор в Школу музыкального наставничества Елены Образцовой

12:56, 30 октября 2023, ПАИ

Преподаватель Псковской детской музыкальной школы № 2 имени М. П. Мусоргского Татьяна Евплова и её ученица Ангелина Алиева победили в конкурсном отборе для участия в Школе музыкального наставничества имени Елены Образцовой. Музыканты из Пскова выиграли одно из 20 мест. Об этом ПАИ сообщили в комитете по культуре Псковской области.

Обучение проходит в Санкт-Петербурге в Культурном центре Елены Образцовой с 29 октября по 5 ноября. Из заявленных пар – педагог и ученик – были отобраны десять пар из различных регионов России и десять пар из Санкт-Петербурга.

На протяжении всех каникул лучшие педагоги музыкальных училищ Санкт-Петербурга, именитые артисты Мариинского театра будут заниматься с псковскими учениками и давать рекомендации педагогам.

Мероприятие создано благодаря инициативе Елены Образцовой. Сейчас Культурный центр и исполнительный директор Ирина Чернова продолжают традиции.

Благодаря президентскому гранту в этом году появилась возможность (даже на конкурсной основе) детям из регионов поучиться мастерству у известных педагогов.