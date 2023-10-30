До +10 градусов ожидается в Псковской области 31 октября
Облачная погода прогнозируется на территории Псковской области 31 октября. Ожидается небольшой дождь, местами умеренный. Об этом ПАИ сообщили в Псковском гидрометцентре.
Будет дуть южный ветер со скоростью 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью составит от +3 до +8 градусов, днём – от +5 до +10 градусов.
Атмосферное давление будет ниже нормы.
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