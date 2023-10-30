Две библиотеки Псковской области участвуют во всероссийском конкурсе ЦИК России

13:01, 30 октября 2023, ПАИ

Две библиотеки Псковской области – Централизованная библиотечная система Пскова и Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского – принимают участие во всероссийском конкурсе ЦИК России. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе избирательной комиссии Псковской области.

Постановлением ЦИК России от 23 марта 2023 года № 112/876-8 был дан старт всероссийскому конкурсу среди работников региональных и муниципальных библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в России.

В Псковской области с 29 марта по 10 октября проходил региональный этап, в рамках которого работники библиотек могли представить проекты в трёх номинациях: «Лучшее информационно-разъяснительное мероприятие», «Лучший информационно-разъяснительный материал», «Лучший информационно-разъяснительный интернет-ресурс (проект)».

Отобрали две работы, которые представят регион на федеральном уровне, – Централизованная библиотечная система Пскова с проектом «Цифровой ликбез» и Великолукская центральная городская библиотека имени М. И. Семевского с ролевой игрой «Голосуй за меня».

Победителей конкурса объявят 8 декабря.